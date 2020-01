Piano strutturale, Palmieri: “Darò il mio contributo per lo sviluppo del paese”

Si è svolto l’incontro volto all’attuazione del nuovo piano strutturale, nella sala consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia. A tenerlo, sono stati il sindaco Giancarlo Farnetani, il consigliere alla pianificazione Fabio Tavarelli e la responsabile del settore, l’ingegnere Donatella Orlandi.

Questo è stato solamente il primo di cinque incontri che tratteranno temi importanti, quali il recupero e la riqualificazione del territorio urbanizzato, lo sviluppo sostenibile del sistema dell’accoglienza, l’implementazione delle strutture per l’intrattenimento e il tempo libero, la razionalizzazione del sistema dei servizi della mobilità e la salvaguardia del paese agrario. Durante l’incontro, l’amministrazione si è messa a disposizione per recepire il contributo non solo dalla cittadinanza, ma anche dalle forze politiche di opposizione.

Secondo il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Palmieri “questo è un momento importante per contribuire alla formazione urbanistica comunale, non devono esserci divisioni politiche, bensì tale fase dovrà essere un momento costruttivo per il nostro territorio. Dovrà essere un’opera che vada a vantaggio dell’intera comunità. Pertanto, mi rendo disponibile e voglioso di partecipare al progetto, in quanto dovrà essere condiviso un piano comune. Non è questo il tempo per fare opposizione, oggi serve portare avanti proposte adeguate che portino sviluppo e benessere alla nostra terra, l’opposizione si porrà quando arriverà il momento delle scelte, oggi Forza Italia darà il suo contributo per proporre idee di sviluppo“.