Piazza Pascoli, Palmieri: “Parcheggi non a norma, il Comune snobba i cittadini”

“Non riesco a capire quale metodo l’amministrazione utilizza con gli abitanti“.

A dichiararlo è Massimiliano Palmieri, consigliere comunale di Forza Italia a Castiglione della Pescaia.

“Stavolta non voglio vestire i panni di consigliere di opposizione, ma di cittadino. Sulla questione avanzai pure un’interrogazione dopo aver ricevuto numerose segnalazioni ed è tuttora ben visibile che i parcheggi di piazza Pascoli non sono a norma: negli stalli entrano solo piccolissime vetture – spiega Palmieri -. Non credo sia una spesa eccessiva ridisegnarli e forse perdere 1 o 2 posti auto. Credo inoltre che il Comune metta in difficoltà anche l’autorità competente. Ho usato il termine ‘difficoltà’ perché, notando che gli stalli non sono in regola, diventa, per l’appunto, difficile per il vigile urbano emettere sanzioni. Oltretutto, gli utenti debbono pagare un servizio che, in realtà, non hanno in quel luogo ben preciso”.

“Ormai, ogni giorno che passa è un giorno in meno che questa amministrazione deve governare e credo anche che ne sia contenta, perché non ha dimostrato di aver voglia di dirigere i reali interessi del paese. Affermo ciò perché il Comune mi ha portato, se non costretto, a fare notare molte criticità – termina Palmieri -. Intanto, se vuole, l’amministrazione intervenga in piazza Pascoli, poi ci sarebbero da riguardare altri parcheggi dislocati nel paese”.