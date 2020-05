Emergenza Coronavirus, Palmieri: “Ecco le mie proposte per tutelare le famiglie”

Nel consiglio comunale di mercoledì 20 maggio, a Castiglione della Pescaia, è stato affrontato il tema “Sostegno alle famiglie nella fase 2”, sulla quale il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Palmieri è intervenuto.

A tal proposito, Palmieri ha evidenziato un punto proposto due anni fa in occasione dell’elaborazione del piano economico.

“In particolare, si tratta degli oneri di urbanizzazione, di cui alcune aliquote sembravano già allora eccessive, a maggior ragione in questo periodo di emergenza coronavirus – ha spiegato Palmieri -. All’epoca intervenni su questo argomento, di cui ero convinto che una riduzione della forbice assegnata dalla Regione Toscana poteva essere una spinta in più per far ripartire le aziende nell’ambito dell’urbanizzazione. Le imprese che girano intorno ad essa sono molteplici e distinte tra loro, come studi di pratiche, imprenditori e artigiani. Inoltre, a trarne beneficio sarebbe altresì l’utente che, tramite il potenziale risparmio, verrebbe incentivato a ricorrere ad esse, investendo denaro“.

“Mercoledì scorso, un provvedimento simile è stato approvato con una riduzione del 30% e rimarrà in vigore per tutto il tempo dell’emergenza e oltre, fino al prossimo aprile, dove ci saranno di nuovo gli adeguamenti Istat, ma credo profondamente che debba essere allungato, anche per la prossima amministrazione che si inseiderà. Le nostre aziende stanno attraversando un periodo di grave crisi e questo potrebbe rappresentare una ulteriore soluzione per lo sviluppo – termina Palmieri -. Come forza di opposizione abbiamo preferito astenerci sull’intero processo, però non vuole dire che il tutto non sia stato gradito, anzi. Con queste dichiarazioni, voglio incoraggiarvi ad insistere su questo aspetto, magari puntando all’edilizia, dato che le pratiche sono rimaste invariate dal 2019, ma con meno soldi in tasca di chi investe. Mi auguro che l’amministrazione recepisca questa mia proposta e possa farne buon uso per far risparmiare le famiglie”.