Colonnine per le bici, Palmieri: “Pompe e accessori non funzionanti, serve manutenzione”

“Avevo sostenuto e sostengo ancora oggi che le colonnine collocate sul lungomare per la prima assistenza alle biciclette sono state di buon effetto, con un bagaglio di serie di chiavi, cacciaviti, brugole e quant’altro, il tutto per chi avesse qualche inconveniente ciclistico“.

A dichiararlo è Massimiliano Palmieri, consigliere comunale di Forza Italia a Castiglione della Pescaia.

“Domenica scorsa, presenziando il gazebo di Forza Italia in via Roma, proprio accanto ad una delle colonnine, gli occhi si sono imbattuti su di essa e ho notato che la pompa non funziona, gli accessori e gli utensili sono rugginosi, non permettendo il loro pieno utilizzo per lo scopo previsto – spiega Palmieri -. Ripeto, le colonnine sono utili se non fosse per la scarsa qualità di accessori, oppure perché non sono ben protetti dalla salsedine a cui sono esposti – termina Palmieri -. Chiedo di rivedere il progetto, cercando di migliorare la funzionalità della colonnina, mettendo utensili di qualità superiore affinché possano resistere alla salsedine. Auspico che la nota non sia presa come critica, ma solamente come segnalazione“.