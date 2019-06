Ampliamento Ztl, Palmieri: “Necessario modificare gli orari di inizio e fine”

“L’anno scorso avevo già espresso il mio pensiero sull’ampliamento della Ztl, perciò non voglio essere io a dire che la zona a traffico limitato sia giusta o meno. Piuttosto vorrei soffermarmi sull’orario”.

A dichiararlo è Massimiliano Palmieri, consigliere comunale di Forza Italia di Castiglione della Pescaia.

“L’orario che va dalle 20.30 alle 24.30 mi sembra un orario troppo limitato, in quanto molti, tra ragazzi locali e turisti, escono ad orari molto diversi da quando uscivamo noi durante la nostra gioventù: le 24.30 non rappresentano più un’ora di rientro nelle proprie abitazioni, bensì i giovani tornano a casa maggiormente alle 2 o persino alle 3 – spiega Palmieri -. Pertanto, sarebbe opportuno estendere l’ora fino alle 3, visto che non ci sarà più bisogno dei vigili urbani grazie ai dissuasori che l’amministrazione ha posizionato. Altrettanto opportuno sarebbe inoltre posticipare la chiusura al traffico perlomeno di una trentina di minuti, alle 21, in modo tale da consentire a chi si trova sempre in paese di fare le ultime compere con i propri mezzi”.

“Auspico che questa proposta venga accolta, in quanto può portare qualche ora in più di sicurezza e, magari, qualche beneficio in più per i commercianti dell’area – termina Palmieri -, servendo i clienti motorizzati”.