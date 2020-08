Ospedale Misericordia, Frascino: “Grazie al personale di Pronto soccorso e gastroenterologia”

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente una lettera di Massimiliano Frascino, presidente della Fondazione Il Sole, in cui ringrazia il personale dell’ospedale Misericordia dopo un suo recente ricovero:

“Pagare le tasse diventa un piacere sopraffino, quando si ha la buona sorte d’imbattersi in servizi pubblici eccellenti. Dove professionalità, efficienza e cortesia sul piano umano sono la normalità.

A me è successo alla vigilia di Ferragosto, periodo generalmente infausto, all’ospedale di Grosseto. Dove sono stato ricoverato un giorno e una notte per poter svolgere un esame.

Per questo desidero ringraziare pubblicamente, e manifestare il mio apprezzamento per la professionalità e disponibilità dimostrata, i dottori Marco Matergi e Mauro Breggia, primari dei servizi di gastroenterologia e pronto soccorso. Cito loro in quanto responsabili, nella consapevolezza di non conoscere tutti i nomi delle persone che ho incontrato in Obi e nel Polo endoscopico del Misericordia.

Evidentemente la buona sanità in questo territorio esiste, anche se spesso emergono problemi e disservizi. Chi ha avuto nella vita bisogno di ricorrere al servizio sanitario nazionale, come a me è successo più di una volta, sa perfettamente quale sia il valore del servizio pubblico. E ogni volta che le cose funzionano, ha motivo di festeggiare e ringraziare. Questa è una di quelle volte”.