Festival di Sanremo: massaggiatore grossetano protagonista della kermesse canore

Sarà un’esperienza indimenticabile quella che vivranno i quattro massaggiatori toscani selezionati dalla scuola professionale Diabasi, presente da oltre vent’anni nel panorama nazionale del massaggio, per partecipare dal 6 all’ 11 febbraio alla 73^ edizione del festival della canzone italiana di Sanremo; i professionisti selezionati, dopo aver superato accurate e rigorose selezioni, avranno modo di vivere un’inedita occasione che rimarrà certamente impressa nel loro bagaglio professionale.

Nello specifico, i quattro ragazzi si occuperanno di far vivere agli artisti in gara e ad altri ospiti presenti alla kermesse musicale momenti di puro benessere. I massaggiatori toscani selezionati hanno avuto modo nel corso degli anni, grazie alla scuola professionale Diabasi, di intraprende un percorso di formazione ricco di conoscenze e competenze nel settore dei massaggi che, sommato alla loro passione e alla loro tenacia, ha dato vita alla realizzazione di un sogno, quello di essere presenti a Sanremo, in una concreta realtà. La scuola Diabasi, infatti, attraverso personale altamente qualificato, utilizza un metodo formativo adeguato affinché tutti gli allievi possano apprendere le tecniche del massaggio in maniera professionale e possano spendere le competenze acquisite sin dal primo corso concluso. Inoltre, così come per i quattro massaggiatori presenti a Sanremo, la scuola offre agli allievi numerose esperienze professionali in contesti di prestigio come la Mostra del Cinema di Venezia,

Venice Marathon 2022 e molti altri ancora. I quattro massaggiatori che rappresenteranno la Toscana insieme ad altri 36 colleghi provenienti da tutta Italia sono: Davide Cucchiarelli di Firenze, Stefano Rosi di Grosseto, Giacomo Puccetti e Gabriele de L’Acqua entrambi di Lucca.

Raggiunti telefonicamente i ragazzi hanno raccontato le loro emozioni: “pazzesco” è il commento a caldo di Gabriele, che non vede l’ora di partecipare all’evento più importante della musica italiana; Giacomo invece è sicuro che l’occasione sanremese rappresenterà un punto di svolta per la propria crescita professionale mentre l’ex karateka Stefano racconta l’immenso stupore definendosi “emozionato come un bambino”; anche Davide, ex atleta di body building, non sta nella pelle e spera di acquisire nuove conoscenze nell’ambito del massaggio per accrescere il suo bagaglio professionale.