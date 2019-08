Massa Marittima protagonista in tv: la città in onda nel Tgr itinerante di Rai 3

Sabato 31 agosto il Tgr Itinerante di Rai Toscana, che ogni sabato propone un viaggio alla scoperta di uno dei Comuni della regione, andrà in onda da Massa Marittima.

Una bella vetrina per la città, che potrà mettere in mostra le sue grandi risorse artistiche, culturali, ambientali e quelle legate alle produzioni agroalimentari. Su questi temi saranno realizzati dei servizi trasmessi sia nell’edizione delle 14 che in quella delle 19.30.

Le riprese sono iniziate ieri e andranno avanti fino a sabato.

Nella foto: la troupe Rai con il sindaco Marcello Giuntini, l’assessore alla cultura Irene Marconi e Roberta Pieraccioli, direttore dei Musei di Massa Marittima.