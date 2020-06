Massa Marittima, da lunedì la biblioteca comunale riapre al pubblico senza appuntamento

Da lunedì 8 giugno la biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima riapre senza appuntamento.

Sarà sempre un ingresso contingentato, senza possibilità di consultazione in sede, però non ci sarà più bisogno di prenotare. Basterà andare in biblioteca e suonare il campanello: l’operatrice risponderà al citofono e farà accedere l’utente se possibile o chiedendo di attendere se all’interno ci sono utenti entrati in precedenza.

Potranno stare all’interno della biblioteca al massimo 4 persone nella sala grande e 2 persone nella sezione ragazzi, secondo le linee guida della Regione Toscana che prevedono un numero di persone a seconda dei metri quadrati. Si potrà andare in coppia e con i bambini ma non ci sarà la possibilità di stazionamento. Chi vuole, può comunque prenotare i propri libri così da recarsi in biblioteca solo per ritirarli.

“E’ probabile che alcuni utenti debbano aspettare prima di accedere alle sale, se ci sono già delle persone all’interno – spiega Roberta Pieraccioli, direttore della biblioteca comunale -, ci vorrà un po’ di pazienza ma le persone sono già abituate a fare qualche coda nei negozi. La cosa importante è non dimenticare che si accede solo con la mascherina, da indossare correttamente coprendo naso e bocca, e di igienizzare sempre le mani, cercando di toccare solo i libri che si scelgono”.

Per la sicurezza degli utenti, e secondo le linee guida, i libri restituiti resteranno in quarantena per nove giorni prima di tornare disponibili per il prestito. Intanto proseguono le attività della Biblioteca anche da remoto.

“Abbiamo dato inizio al premio al miglior lettore dell’estate – ricorda l’assessore alla cultura Irene Marconi – destinato ai lettori più giovani che troveranno in biblioteca molti titoli nuovissimi arrivati proprio in questi giorni.“

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0566906290 oppure inviando una mail: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it.