Massa Marittima, riapre la biblioteca comunale Gaetano Badii

Dopo oltre un mese di chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid – 19, da mercoledì 9 dicembre la biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima riaprirà i battenti, in seguito al DPCM e alle indicazioni della Regione, mettendo nuovamente in campo il protocollo adottato fino ai primi di novembre.

Le modalità di accesso prevedono che si potrà accedere ai locali della biblioteca per prestito e restituzione senza prenotare anticipatamente i volumi o l’accesso. Per entrare si deve suonare il campanello e possono accedere presenti un massimo di quattro persone per volta nella sala grande con l’obbligo di indossare la mascherina. Si potrà accedere anche allo spazio ragazzi con le stesse modalità, massimo due persone alla volta (compresi bambini); l’accesso è contingentato per evitare assembramenti. Per chi ne ha necessità può utilizzare la sala studio prenotando anticipatamente al numero di tel.0566906293 oppure e-mail: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it.

Gli orari di apertura sono i consueti: il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19, il giovedì e sabato dalle 9 alle 13; la biblioteca rimarrà aperta anche nel periodo delle festività natalizie. I

Si ricorda che la Biblioteca Comunale di Massa Marittima nel mesi scorsi ha beneficiato di un finanziamento straordinario del Ministero di 10 mila euro per acquisto libri, e dunque gli utenti troveranno tantissime novità in tutti i settori, dalla saggistica all’attualità alla narrativa alle graphic novel, un settore in espansione che sta ottenendo un notevole gradimento del pubblico sia dei grandi che dei piccoli.