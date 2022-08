Massa Marittima, riaperto il bando per richiedere i contributi ai canoni di locazione

Il Comune di Massa Marittima informa i cittadini che è stato riaperto il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, relativamente all’anno in corso.

I cittadini residenti nel Comune di Massa Marittima, in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla vigente normativa (D.G.R.T. n.402/2020), possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo fino alle ore 12 del 9 settembre 2022.

La riapertura dei termini è stata disposta recependo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.218 del 13/07/2022 e la Deliberazione della Giunta regionale Toscana n.972 del 08/08/2022, che prevedono l’accesso al contributo anche ai nuclei familiari con un Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 35mila euro, che hanno subito una perdita del reddito Irpef superiore al 25% a causa dall’emergenza Covid-19.

La riapertura dei termini del bando non inficia le domande di contributo già presentate, che sono da considerarsi valide a tutti gli effetti.

Avviso pubblico e modulistica relativa sono pubblicati sul sito internet al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2022/08/Riapertura-bando-canoni-di-locazione-2022.html

Info: UFFICIO SEGRETERIA – Settore 1

piano primo Palazzo Comunale (aperto il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00)

Tel. 0566-906246 e-mail: g.segnini@comune.massamarittima.gr.it

Tel. 0566-906232 e-mail: l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it