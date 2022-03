Massa Marittima ospiterà il torneo nazionale della balestra: protagonisti oltre 200 figuranti

Il 2 luglio Massa Marittima ospiterà il 55° torneo nazionale di tiro con la balestra della Federazione italiana balestrieri (Fib).

Un appuntamento che porterà nella Città del Balestro oltre 200 figuranti di cinque città per rinnovare un’antica sfida. Si preannuncia impegnativa la stagione agonistica della Società dei Terzieri massetani che ha già messo in moto la macchina organizzativa. La novità di quest’anno è proprio rappresentata dal ritorno del torneo nazionale fra cinque Compagnie. Il Consiglio federale ha infatti accolto la domanda di iscrizione alla Fib della Compagnia Balestrieri della Città di Volterra e della Compagnia Balestrieri di Pisa Porta San Marco. E’ il presidente della federazione Marino Rossi, della Repubblica di San Marino, a darne notizia non celando soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo.

Soddisfazione condivisa dalla Società dei Terzieri massetani, dalla Compagnia di Lucca e dalla Federazione dei balestrieri sammarinesi. Obiettivo reso possibile dal congiunto impegno profuso dai rispettivi presidenti: Stefano Ugolini per San Marino, Claudio Romiti per Lucca, Angelo Soldatini per Massa Marittima e dal presidente federale Marino Rossi. Nel corso della riunione federale all’unanimità è stata votata l’ammissione delle due Compagnie e nella stessa riunione la Federazione ha confermato presidente Marino Rossi per il prossimo triennio.

“E’ sicuramente un grande risultato aver riportato la Fib a cinque città – afferma il rettore Angelo Soldatini -, un obiettivo perseguito da quattordici anni ed oggi diventato realtà. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da parte di tutta la Società, che tornerà a misurarsi con tanti balestrieri. La Fib è la più antica Federazione italiana di balestrieri, nacque ad Arezzo il 13 febbraio 1966 e Massa Marittima fu fra i fondatori. Da allora ogni anno il torneo è un appuntamento irrinunciabile per le città aderenti, organizzato in modo ciclico fra tutte le città federate. Tornare alle origini è quindi motivo di soddisfazione e di gioia per tutti”.

Saranno ben 75 i balestrieri in gara nella splendida piazza di Massa Marittima in un’edizione in notturna che ricreerà il clima medievale ed esalterà l’ emozione dell’evento.

Alterne vicende hanno caratterizzato i 56 anni di storia della Federazione: nel 1972 fu ammessa la Compagnia dei Balestrieri di Lucca e nel 2009 uscirono le Compagnie di Sansepolcro e Gubbio non senza dispiacere.

“Le tre Compagnie rimaste – continua Soldatini – si sono impegnate in questi anni affinché la federazione continuasse la sua lunga storia e il Torneo nazionale di tiro con la balestra antica all’italiana, potesse continuare. Un appuntamento annuale che nel corso degli anni ha assunto numerosi significati e impegni. Prima di tutto conservare, salvaguardare e tramandare le tradizioni di un antico gioco d’armi, in secondo luogo valorizzare la storia di ogni città e stabilire rapporti di collaborazione e fraterna amicizia fra le Compagnie aderenti e le loro città di appartenenza. C’è già attesa fra le cinque città per questa giornata, che vedrà rinnovarsi un grande appuntamento fra i 75 migliori balestrieri che si misureranno per aggiudicarsi il titolo individuale di campione d’Italia, a cui sarà assegnato il prestigioso collare di ‘Re della Balestra’; inoltre si terrà la competizione per il titolo del campionato nazionale a squadre. Per le cinque città un’occasione di amicizia guardando al futuro, il rilancio di un appuntamento di grande valore, per il pubblico uno spettacolo immerso nei colori e nei suoni del medioevo”.