Massa Marittima, iniziano i lavori di riqualificazione nel campo da tennis coperto

Iniziano da lunedì 7 giugno i lavori per riqualificare il campo da tennis coperto al Parco di Poggio. In particolare, l’intervento riguarda la sostituzione del vecchio telo di copertura e l’installazione di nuovi punti luce.

“La manutenzione degli impianti sportivi è fondamentale per garantire spazi adeguati alla pratica delle diverse discipline, nell’ottica della continua promozione dell’attività sportiva come sano stile di vita. – afferma il vicesindaco di Massa Marittima, Maurizio Giovannetti – Il Comune di Massa Marittima ha partecipato ad un bando regionale con il quale ha ottenuto un finanziamento per gli interventi da eseguire sugli impianti sportivi del Parco di Poggio, pari a 15mila euro, su un progetto complessivo di 80mila euro. La restante parte è stata coperta con un mutuo contratto con l’istituto per il Credito sportivo”.

“Con queste risorse abbiamo già sostituito il manto di copertura degli spogliatoi a servizio della pista polivalente e realizzato il locale di primo soccorso – prosegue Maurizio Giovannetti – da lunedì si completerà l’intervento con la sostituzione del vecchio telo a copertura del campo da tennis, l’installazione del nuovo manto e la sistemazione dei punti luce.”