A Massa Marittima incontro in biblioteca con la scrittrice Dianora Tinti

Venerdì 29 novembre alle 17, alla Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, l’incontro con la scrittrice, blogger e giornalista Dianora Tinti.

In particolare si parlerà della sua ultima fatica letteraria dal titolo “Vite sbeccate” edito da Pegasus Edition. Un romanzo in cui la scrittrice esplora l’animo umano per cercarne i lati più intimi, nascosti e sfuggenti. Si parla di vite da ricostruire e sogni ancora da decifrare, di relazioni, di coppie, di amore, di forza, di vissuti, di sbeccature, di ferite e di trasformazioni. Un libro che ha già ottenuto un prestigioso riconoscimento come il Premio Internazionale Capalbio del territorio per la letteratura 2019.

Durante l’incontro l’attrice Irene Paoletti leggerà alcuni brani del romanzo. Questo evento rientra nel programma delle iniziative legate alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne organizzate dalla Biblioteca Comunale, dall’assessorato alla cultura e dell’assessorato e Commissione pari opportunità.

Info: 056690629, ingresso libero.