Massa Marittima, il primo giugno riapre l’ufficio turistico

Dal primo giugno riapre l’ufficio turistico di Massa Marittima dopo la chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria Covid – 19.

L’ufficio, gestito dalla Cooperativa Itinera, effettuerà apertura straordinaria lunedì primo giugno dalle 15 alle 17 e martedì 2 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 17; poi per tutto il mese di giugno sarà aperto dal venerdì al lunedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 17.

“Siamo molto contenti di riaprire al pubblico il nostro ufficio turistico – ha detto Irene Marconi assessore al turismo del Comune di Massa Marittima – ma voglio ricordare che anche durante il lock down le attività dell’ufficio sono proseguite da remoto per proporre nuovi pacchetti turistici adeguati all’emergenza. Anche la formazione degli operatori che si è conclusa in questi giorni, è stata ripensata e programmata sulla base della situazione attuale per fornire strumenti finalizzati alla gestione delle nuove esigenze del mercato turistico”.

L’ufficio turistico si trova in Via Todini 5, info: tel. 0566906554. Per aggiornamenti su eventi e orari consultare il sito web: www.turismomassamarittima.it , pagina Facebook: Ufficio Turistico Massa Marittima.