Il Comune aderisce alla rete nazionale dei piccoli musei: “Strumento di promozione della città”

Piccolo è bello. L’Italia è ricca di piccole realtà museali poco conosciute e lontane dai grandi flussi turistici, le quali custodiscono un patrimonio storico, culturale e artistico di valore offrendo esperienze di visita originali. L’Associazione nazionale piccoli musei è stata fondata nel 2007 dal professor Giancarlo Dall’Ara, studioso e docente di marketing nel turismo, con l’obiettivo di fare rete e promuovere una nuova cultura gestionale dei piccoli musei, valorizzandone gli elementi positivi, che vanno dalla capacità di accoglienza ad un legame identitario molto forte con il territorio e le comunità locali.

Il Comune di Massa Marittima ha deciso di aderire all’associazione, con i quattro musei cittadini di San Pietro all’Orto, il Museo della miniera, la Torre del Candeliere e il Museo archeologico “Giovannangelo Camporeale”.

“L’adesione all’Associazione nazionale dei piccoli musei nasce dalla volontà di valorizzare e promuovere i punti di forza dei nostri musei cittadini – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –, mettendoli in rete con altre strutture che per dimensioni hanno caratteristiche ed esigenze simili. Stare dentro alla rete nazionale significa migliorare e ampliare le occasioni di promozione delle nostre strutture museali e quindi del territorio di Massa Marittima attraverso i canali dell’associazione, significa poter partecipare alle attività formative della rete, con i nostri operatori per rimanere sempre aggiornati sulle novità e migliorare l’accoglienza, ma significa anche attivare progetti comuni e scambi culturali, e soprattutto essere più forti nel portare all’attenzione delle istituzioni nazionali i problemi dei piccoli musei al fine di preservare e tutelare il patrimonio archeologico, artistico e storico locale.“