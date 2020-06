Massa Marittima, oggi l’anniversario della morte della partigiana Norma Parenti

Si è svolta oggi nel cimitero di Massa Marittima una breve cerimonia (nel rispetto delle norme anti Covid-19) per ricordare l’anniversario della morte di Norma Parenti, la giovane partigiana di appena 23 anni fucilata dai nazifascisti in ritirata il 23 giugno 1944, a poche ore dalla liberazione di Massa Marittima da parte delle truppe alleate.

Norma Parenti offrì un contributo fondamentale alla lotta partigiana in questa parte di Toscana offrendo rifugio ai fuggiaschi e impegnandosi in prima linea nella lotta antifascista malgrado il figlio di pochi mesi. Per ricordare il suo sacrificio, che le è valso la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria, una delle 19 donne che hanno ricevuto questo riconoscimento, oggi i rappresentanti dell’Anpi e del Comune hanno deposto un mazzo di fiori sulla sua tomba. Erano presenti la presidente dell’Anpi Massa Marittima Nadia Pagni, il vicesindaco Maurizio Giovannetti e l’assessore alla cultura Irene Marconi.