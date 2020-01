Massa Marittima, al Portale delle Arti esperti informatici da tutto il mondo

Provengono dall’Italia, da molti paesi europei ma anche da Stati Uniti, India e Giappone i 30 esperti informatici della Foundations of System Specification, un gruppo di lavoro che fa parte della IFIP (International Federation for Information Processing), la federazione internazionale che rappresenta le associazioni di informatica di 56 paesi del mondo, che si sono ritrovati a Massa Marittima per il loro workshop annuale.

Per tre giorni, da martedì 14 fino giovedì 16 gennaio, gli informatici si riuniscono al Portale delle Arti con l’obiettivo di scambiarsi informazioni ed esperienze, in particolare nel campo dell’analisi e della verifica dei sistemi software.

“Massa Marittima è una meta ideale per questo tipo di evento – ha spiegato Fabio Gadducci, informatico dell’Università di Pisa che ha organizzato il workshop –, e siamo stati contenti di avere scelto questa città anche per la sua bellezza”. Infatti gli esperti informatici, in un momento di pausa tra i vari incontri di lavoro, hanno avuto modo di visitare il Museo delle Miniere, il Museo Archeologico e il centro storico.

“Siamo contenti che gli informatici di un’organizzazione prestigiosa come Foundations of System Specification siano venuti a Massa Marittima e hanno svolto il loro incontro di lavoro al Portale delle Arti – ha aggiunto Irene Marconi, assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima –, una struttura, gestita dall’associazione culturale Espiral che può ospitare corsi di formazione, conferenze e congressi. Il nostro obiettivo è proprio quello di aumentare gli eventi di questo tipo, per questo motivo stiamo preparando un invito diretto a tutti gli ordini professionali”.