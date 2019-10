“Sì al Corridoio tirrenico”: anche i Comuni di Massa e Gavorrano presenti alla manifestazione

Sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, sindacati, associazioni di categoria, Legambiente e tante altre associazioni e cittadini si ritroveranno sabato 12 ottobre per dire “Sì” al Corridoio Tirrenico.

L’appuntamento è fissato alle 10 nel parcheggio dell’Enaoli, a Rispescia. Da li partirà la manifestazione, che si concluderà nel parcheggio del centro commerciale Maremà a Grosseto con un comizio.

Anche il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, e il primo cittadino di Gavorrano, Andrea Biondi, non mancheranno a questa occasione per dire basta ai rinvii e sì ad un progetto fattibile per rilanciare la viabilità veloce in questa parte di Toscana.

“Non bisogna perdere più tempo – spiega Marcello Giuntini –: si tratta di una manifestazione sacrosanta e bipartisan per far sentire la nostra voce in favore di una strada che è fondamentale per lo sviluppo del territorio. La Maremma non può più essere la Cenerentola d’italia in fatto di infrastrutture. Basta prendere una cartina stradale e si vede subito che qui c’è una sorta di buco nero. Dopo tanti anni di chiacchiere vogliamo un progetto concreto e realizzabile e non ci arrenderemo finchè il Governo non ci darà rassicurazioni in questo senso”.

“In qualità di Sindaco di Gavorrano ho aderito convintamente alla manifestazione indetta a favore della realizzazione del Corridorio tirrenico – dichiara Andrea Biondi -. La nostra terra, la Maremma, ha dati macro economici preoccupanti, un gap di sviluppo economico che certamente ha radici lontane e che solo attraverso una risoluzione delle problematiche infrastrutturali potremmo essere capaci di affrontare“.