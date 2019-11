“Massa di Maremma e la Toscana nel basso medioevo”: il libro presentato in biblioteca

Si svolgerà sabato 16 novembre, alle 16.30, nella biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, in piazza XXIV Maggio, la presentazione del volume “Massa di Maremma e la Toscana nel basso medioevo: zecche, monete ed economia”, a cura di Monica Baldassarri, casa editrice All’Insegna del Giglio.

In questo libro sono raccolti gli atti delle giornate di studio “Per una storia economica e sociale della Toscana bassa medievale: le monete e le zecche”, che si svolsero a Massa Marittima nel 2017, e il catalogo della mostra “Monete e zecche nella Toscana del Trecento”, esposta nel Museo di San Pietro all’Orto dal maggio 2017 al gennaio 2018 in occasione delle celebrazioni dei 700 anni del “Grosso massetano”, la moneta d’argento che la città di Massa coniò nel 1317.

In quella occasione furono esposti tutti gli esemplari del Grosso presenti in collezioni pubbliche ed i conii conosciuti, affiancati da una rassegna delle principale monete circolanti in Toscana tra la fine del Duecento ed i primi decenni del Trecento.

Alla presentazione del volume saranno presenti l’assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima, Irene Marconi, la presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere, Lidia Bai, il professor Giuliano Pinto, dell’Università di Firenze, e la curatrice del volume, Monica Baldassari. Ingresso libero.