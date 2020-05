“Noi non siamo invisibili”: le Mascherine tricolori ancora in piazza contro il Governo

“Si sono dimenticati di noi, della gente che lavora, della sua dignità. Nel decantato Decreto Rilancio non c’è traccia di aiuti e misure concrete per rilanciare le nostre attività ed è proprio per questo motivo che sabato torneremo nelle piazze, per dire in modo pacifico che non siamo invisibili, e lo faremo nel pieno rispetto della legalità“.

A dichiararlo, in una nota, il movimento delle Mascherine tricolori, che da qualche settimana organizza dei flash mob in piazza, dandosi appuntamento ogni sabato. La protesta delle Mascherine tricolori è una protesta statica, pacifica, che consiste nel darsi appuntamento in una piazza e sostarvi mantenendo il distanziamento sociale e adottando tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo attuale. Sono riconoscibili dal segno che li contraddistingue: l’indossare una mascherina verde – bianca – rossa.

“Troppe categorie sono state completamente abbandonate da oltre due mesi, come albergatori e gestori balneari, oltre a tantissime altre che sembrano essere state dimenticate da questo decreto, quali asili e istituti scolastici paritari, e di conseguenza tutti i loro addetti ai lavori, attività che hanno a disposizione solo delle norme complesse e di difficile interpretazione che scoraggiano oltremodo la riapertura – continua il comunicato –; gli autonomi di ogni tipo, partite Iva, ristoratori, liberi professionisti, discoteche, palestre, lavoratori stagionali che ancora non si sono riattivati per affrontare la stagione inconsapevoli delle prospettive future, i cassaintegrati stessi, che dopo aver fatto richiesta a marzo non si sono visti arrivare ancora niente, gli imprenditori che negli ultimi due mesi, a fronte di zero entrate, hanno comunque avuto molte spese, commercianti ambulanti e negozianti”.

“Sono tutti questi, gli invisibili del Decreto. A loro diciamo che questo sabato, alle 17, in piazza del Duomo a Grosseto, saremo a dimostrare che una voce l’abbiamo, che il nostro lavoro conta – termina il comunicato -. Non ci saranno cortei o manifestazioni di protesta, sarà più simile a un flash mob, indosseremo mascherine tricolore, il distanziamento sociale sarà garantito nel rispetto delle norme di sicurezza“.