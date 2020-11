Emergenza Coronavirus, al via la distribuzione delle mascherine: ecco dove e quando

Sabato 14 novembre parte la distribuzione delle mascherine anti-Covid ai cittadini di Scarlino.

«Con la giunta e alcuni volontari, che ringraziamo, abbiamo diviso i dispositivi in base alla popolazione – spiega il sindaco Francesca Travison – e sabato mattina le associazioni di volontariato le distribuiranno in tutte le frazioni. Questa volta saranno i cittadini a ritirarle nelle sedi indicate, mostrando un documento».

All’iniziativa hanno aderito la Croce Rossa di Scarlino, Scarlino Soccorso e le Auser del Puntone e di Scalo. Ad ognuno saranno consegnate 5 mascherine, 3 chirurgiche e due Ffp2: per non creare assembramenti è consigliato far ritirare i kit ad un solo componente della famiglia, mostrando i documenti di tutti i familiari per i quali si richiede.

Sabato 14 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, le mascherine saranno distribuite a Scalo, nella sede di Scarlino Soccorso in via Morandi 1 (per i residenti nell’area dalla ferrovia al cimitero e nella zona delle Case) e nella sede della Croce Rossa in via Mariotti 14 (per i residenti nelle aree dalla ferrovia verso la provinciale Aurelia e nella zona di Vetricella).

Nel centro abitato capoluogo i volontari della Croce Rossa saranno in piazza Garibaldi per i residenti nel borgo, nella 167 e nelle campagne. Al Puntone i volontari dell’Auser saranno nella sede di via Poggio Spedaletto per i residenti nella frazione, a Portigilioni, Pian d’Alma e nelle campagne tra il Puntone e il borgo. Solo in questo caso la consegna è prevista anche la mattina di domenica 15 novembre, sempre dalle 9.30 alle 12.30.

Inoltre, per dare la possibilità a tutti di ritirare il kit, i volontari dell’Auser di Scalo (via Matteotti) saranno in sede sabato 21 novembre dalle 9.30 alle 12.30.

«Chi non potrà andare sabato 14 novembre a prendere i kit potrà farlo la settimana successiva – continua il sindaco –: inoltre, per chi non può uscire di casa è prevista la consegna a domicilio, chiamando il numero 0566.38544».