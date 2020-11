Emergenza Coronavirus: il Comune distribuisce 500mila mascherine

“Il Comune di Orbetello acquisterà direttamente oltre 400mila mascherine, i soldi sono già stanziati e pronti, per i cittadini, che saranno distribuite insieme alle 74mila della Regione Toscana, per un totale quindi di mezzo milione di mascherine“.

A dichiararlo è il sindaco Andrea Casamenti.

“Un quantitativo molto elevato che diventa, come detto, veramente importante per le famiglie – sottolinea il sindaco -. In questo modo le famiglie potranno ricevere pacchetti chiusi asettici, con un numero molto elevato di mascherine che potrà avere lunga durata nel tempo e soddisfare tutti i cittadini. Le mascherine della Regione saranno consegnate a tutti gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori in pacchi chiusi, senza intervenire con divisioni fatte a mano, dato che ora l’acquisto del Comune ci permetterà di non aprirle e di non dividerne a mano“.

“Grazie all’acquisto diretto della nostra amministrazione comunale ad ogni cittadino saranno consegnate circa 40 mascherine a testa. Questo è un impegno che la nostra amministrazione comunale ora può assumere perché si tratta di una consegna di materiale quantitativamente molto importante, che darà un vero respiro alle famiglie per diverso tempo. La distribuzione sarà molto più semplice perché non ci sarà il problema di divisioni a mano e imbustamenti, ma saranno consegnati pacchetti chiusi e asettici a tutti i cittadini – termina Casamenti -. Della distribuzione si occuperà la nostra amministrazione comunale, grazie al settore della Protezione civile“.