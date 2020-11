Emergenza Coronavirus, il Comune distribuisce 36mila mascherine: ecco dove e quando

Tornano in azione le associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia, che con i propri iscritti procederanno, fra giovedì 5 e venerdì 6 novembre, alla distribuzione delle 36mila mascherine fornite dalla Regione Toscana per gli abitanti del paese.

«L’amministrazione comunale – spiegano il sindaco Giancarlo Farnetani e la consigliera delegata alle politiche sociali Sandra Mucciarini – ha richiesto e immediatamente ricevuto la disponibilità a collaborare per la distribuzione da Croce Rossa, Misericordia, Vab e Insieme in rosa, ma assieme a loro, questa volta, si sono aggiunti, e li ringraziamo, il Comitato dei festeggiamenti di Buriano, l’associazione culturale ‘Isidoro Falchi’ di Vetulonia, il Centro sociale, l’Hockey club e l’associazione Corte dei miracoli».

Il calendario della distribuzione e delle postazioni è presente già sulle varie pagine social e anche all’interno dell’App del Comune.

I volontari saranno presenti in piazza Indipendenza, a Buriano, giovedì 5 novembre, dalle 14 alle 17, venerdì 6 novembre, al bar del Bozzone (dalle 14 alle 17), e il 5 novembre la distribuzione avverrà anche in piazza Vatluna di Vetulonia, sempre con orario dalle 14 alle 17.

Doppio appuntamento, 5 e 6 novembre, per ritirare questo ausilio protettivo in varie location del comune costiero, che sono piazza del Popolo, a Tirli, dalle 9 alle 12, al centro commerciale il Gualdo di Punta Ala, dalle 9 alle 13, a Pian d’Alma, nei pressi del ristorante da Brunone, dalle 14 alle 16, nella corte di Pian di Rocca, dalle 14 alle 17.

L’area davanti al bar “Pieraccini”, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà il punto di riferimento per gli abitanti di Ponti di Badia, Ampio, Andreina. Nel piazzale del bar “Poventa”, dalle 14 alle 17, i volontari consegneranno le mascherine ai residenti di Rocchette, Roccamare, Riva del Sole, Capezzolo e Val delle Cannucce. Il parcheggio della Farmacia comunale, in via Ansedonia, sarà occupato per la distribuzione agli abitanti della zona di ponte Giorgini, dalle 14 alle 17, in piazza Orsini no stop dalle 9 alle 17 per i residenti dei rioni “Piazza”, “Marina” e “Castello”.

Nelle immediate vicinanze dello stadio “Valdrighi”, dalle 14 alle 17, ci sarà sarà il punto di ritrovo per i cittadini che abitano in quella zona e a Poggio alle Trincee, al palazzo comunale, dalle 9 alle 17, si potranno recare i residenti nella zona artigianale e nelle vie attorno a Poggio d’Oro.

Nell’area del centro commerciale della Coop, sempre dalle 9 alle 17, c’è il punto di riferimento per gli abitanti delle Paduline. Infine, i volontari consegneranno le mascherine per chi è residente nella zona Orto del Lilli, appuntamento nella piazza dalle 14 alle 17.