Carnevale estivo: a Salciaina sfilano anche due maschere piemontesi

Per il carnevale estivo di Follonica, che si terrà venerdì 19 luglio nel quartiere Salciaina, saranno anche presenti le maschere allegoriche di Buscaja e Bella Antilia, provenienti da Busca, in provincia di Cuneo.

Le maschere rappresentano un’antica leggenda piemontese dove la Bella Antilia era il vecchio villaggio distrutto poi dai Saraceni nel decimo secolo e dal rogo rimase praticamente una Buscaja, ossia un luogo di busche, di trucioli bruciati, per cui il nuovo villaggio tutt’oggi presente si chiamò Busca. Oggi Busca è una cittadina di 10.150 abitanti a circa 15 chilometri da Cuneo.

Con i suoi Marchesi aleramici, Busca fu già sede di un antico marchesato, cittadina nota per il buon pane, per i famosi “baci di cioccolato” ed il dolce vino collinare delle colline saluzzesi, detto il Quagliano. I coniugi Bruno. che impersonano le due maschere. hanno praticamente fatto tappa in ogni regione d’Italia, quest’anno desiderano conoscere la Maremma e quale migliore occasione del carnevale estivo di Follonica?.

“Siamo lieti di conoscere una terra magnifica di Toscana, e i colori e l’allegria del carnevale di Follonica con Gigi del Golfo la sua maschera tipica – dichiarano i due coniugi -. Nel contempo siamo orgogliosi di portare anche la nostra tradizione per le strade del golfo, uno scambio di amicizia e cultura, usi e costumi, tra le regioni d’italia, in tal caso il Piemonte incontra la Toscana“.