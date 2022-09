“Mascherata Barocca”: il Teatro Fonderia Leopolda evoca Herla King

Questo fine settimana il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospita la “Mascherata Barocca”, uno spettacolo corale che racconta la storia della nascita del mito di Herla King, divenuto poi nel corso dei secoli la maschera di Arlecchino. L’intento è creare una connessione diretta tra la tradizione popolare e di strada, e la tradizione del teatro e dell’edificio teatrale. Lo spettacolo, che sarà gratuito, è pensato per partire da luoghi aperti e pubblici per poi terminare all’interno dell’edificio teatrale portando così letteralmente il pubblico a teatro. Lo spettacolo si terrà il primo e il 2 ottobre, con due appuntamenti al giorno, uno alle 21 e uno alle 21.45.

La “Mascherata Barocca” è a cura di Zaches Teatro, residenza artistica del Teatro Fonderia Leopolda. Un progetto ideato per coinvolgere le associazioni del territorio follonichese in una creazione artistica guidata da Zaches Teatro che ha portato alla realizzazione di una performance collettiva, costruita per inaugurare la stagione del Teatro Fonderia Leopolda. Il progetto, iniziato nel 2019, è stato più volte interrotto e rimandato a causa della pandemia. A maggio 2022 sono iniziati gli incontri tra la Compagnia e le associazioni del territorio, che hanno portato al coinvolgimento del Centro Studi Danza diretto da Cristina Riparbelli. Il progetto vede inoltre la prestigiosa collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove attori e artisti circensi, allievi dei corsi di “Trucco e maschera teatrale”, “Scultura per la scenografia” e “Costume per lo spettacolo” hanno creato costumi, maschere e oggetti di scena per le performance finali.

Per le prenotazioni (necessarie) rivolgersi all’ufficio Iat di via Roma 49, tel. 0566.52012.