“Mario Pratesi, l’opera inedita”: il libro di romanzi e racconti presentato nella sala del Popolo

“Mario Pratesi, l’opera inedita. Romanzi e racconti” è il titolo del volume che sarà presentato sabato 8 ottobre, alle 17.30, nella sala del Popolo di Santa Fiora.

Con questa iniziativa editoriale, promossa dalla Fondazione Santa Fiora Cultura in collaborazione con il Comune, vengono pubblicati alcuni inediti di Mario Pratesi, in occasione del centenario della morte dello scrittore amiatino, nato a Santa Fiora nel 1842 e scomparso a Firenze nel 1921.

Si tratta di romanzi e racconti, relativi al periodo 1908-1921, suddivisi in tre pubblicazioni.

Il volume che sarà presentato sabato è il primo dei tre in uscita. In questo libro sono raccolte le opere di narrativa del periodo 1908-1911: il romanzo “La follia del marchese Roberto£ (1908) e le novelle “Le due figliuole dell’ostessa” (1910) e “Il Capitano delle corazze” (1911).

Alla presentazione interverranno Francesco Rossi, curatore del volume; il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi; Alessandro Ciaffarafà, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura; Alfredo Franchi, studioso. Modererà l’incontro Luciano Luciani, consigliere comunale di Santa Fiora con delega alla cultura. Letture a cura di Mariangela Colella.

“Fondazione Santa Fiora Cultura ha tra le proprie finalità la valorizzazione e la diffusione della cultura legata al contesto amiatino – spiega il presidente Alessandro Ciaffarafà –. Accanto alle iniziative di carattere musicale e artistico, alla gestione della stagione teatrale e all’impegno per la divulgazione scientifica, in questi anni abbiamo portato avanti un’operazione di editoria, che è nata durante il periodo pandemico, quando non era possibile organizzare gli eventi, come alternativa valida per continuare a diffondere la cultura. Abbiamo iniziato nel 2021, con la presentazione del volume dedicato a Camilleri, per poi proseguire con ‘Se dormi svegliati. Storie di Ennio Sensi’. Adesso, con grande orgoglio e soddisfazione, presentiamo il primo volume sulle opere inedite di Mario Pratesi, a cui ne seguiranno altri due. Ringrazio il consiglio di amministrazione di Fondazione Santa Fiora Cultura e l’amministrazione comunale per aver creduto nel progetto.”

“Mario Pratesi è un altro intellettuale figlio dell’Amiata – commenta il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi –. Nato a Santa Fiora nel 1842, dove ha vissuto anche parte della dell’infanzia, è stato uno scrittore molto importante del suo periodo, elogiato dalla critica e apprezzato dal pubblico per le opere più vicine alla corrente verista. Da un suo romanzo è stato tratto anche il film intitolato ‘La viaccia’, con Claudia Cardinale. L’Amiata è presente nei suoi primi racconti, come ad esempio ne ‘Le due figliole dell’ostessa’, novella ambientata a Santa Fiora. A Mario Pratesi è intitolata anche la nostra scuola elementare. I tre volumi di scritti inediti, pubblicati dalla Fondazione Santa Fiora Cultura, sono pertanto una bella occasione per riscoprire questo autore e farlo conoscere alle nuove generazioni.”