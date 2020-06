“Italian Espress”: Mario Perrotta in scena al Granaio lorenese

Torna in Maremma Mario Perrotta, autore e attore di una trilogia dedicata alla famiglia e andata in scena al Teatro degli Industri nelle ultime due stagioni.

Giovedì 25 giugno, alle 21.30, al Granaio lorenese di Spergolaia, ad Alberese, è in programma il primo di cinque eventi della rassegna “Grosseto in scena” realizzati dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo.

Perrotta, in questo spettacolo prodotto con la sua compagnia Permàr, racconta il viaggio fatto a soli 10 anni in treno da Lecce a Stoccarda. “Italian Espress” nasce da un episodio reale che ha colpito profondamente il drammaturgo durante la sua infanzia.

Nato nel 1970, Perrotta è cresciuto a Lecce: con la madre ha imparato ad apprezzare le opere liriche e il teatro in lingua, con il nonno ha praticato il teatro in vernacolo, sui treni per raggiungere il padre a Bergamo è stato affidato a famiglie di emigranti di cui ricorda gli “sguardi da partenza“, per tornare a Lecce. Sempre affidato agli emigranti, ha imparato gli “sguardi da ritorno“. Proprio da questi viaggi è nato lo spettacolo “Italian Espress”.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro. Per prenotazioni e informazioni chiamare i numeri 347.8040831 e 334.1030779.