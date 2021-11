Superbonus ristrutturazione villette, il plauso di Lolini: “Obiettivo voluto dalla Lega”

“Un obiettivo fortemente voluto dalla Lega, che è stato raggiunto“.

Commenta con soddisfazione l’onorevole Mario Lolini, commissario della Lega Toscana Salvini Premier, la decisione del Governo sul superbonus per la ristrutturazione di villette e case unifamiliari.

“Si tratta di poter usufruire del superbonus – afferma Lolini – anche per questa tipologia di abitazione con la proroga dello sconto in fattura e relativa cessione del credito per tutti i bonus legati alla ristrutturazione edilizia. L’accesso al superbonus non sarà legato al reddito”.

Per Lolini è un’ottima notizia per le famiglie per le imprese. “Soprattutto nel territorio toscano – sostiene il deputato e commissario regionale della Lega – saranno molte le famiglie che potranno usufruire del bonus, generando benefici alle tante imprese che, grazie a questa misura del Governo, richiesta con forza da Matteo Salvini, potranno lavorare e dare lavoro”.