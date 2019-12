Danni maltempo, approvato ordine del giorno di Lolini: “Sostegno anche per la Maremma”

“Valutare la possibilità di incrementare il fondo per le emergenze nazionali a fronte dei danni causati dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre”.

E’ la richiesta al Governo contenuta in un ordine del giorno che vedeva come primo firmatario l’onorevole grossetano della Lega Mario Lolini e che è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

“Un ordine del giorno che coinvolge tutta la Toscana, colpita duramente dagli eventi calamitosi – sostiene Lolini, che è vicepresidente della Commissione Agricoltura – ma che andrà ad indubbio vantaggio anche delle realtà della provincia di Grosseto, avevamo chiesto anche un regime fiscale più vantaggioso per la nostra regione, ma il Governo ha preferito riformulare la richiesta”.

L’atto, infatti, richiama anche il territorio maremmano. “Gli uffici regionali hanno stimato danni per circa 20 milioni solo per interventi urgenti – afferma Lolini –, Confagricoltura Grosseto ne ha considerati tre milioni ssolo per il settore agricolo locale tra terreni allagati e strutture danneggiate”.

Nell’ordine del giorno si cita poi il caso di Polverosa. “Abbiamo riportato il caso di Polverosa – afferma Lolini -, colpita da una tromba d’aria che ha causato danni a decine di immobili con i Vigili del Fuoco che hanno portato avanti un lavoro importante a difesa dell’incolumità pubblica”.

Adesso, dunque, l’ordine del giorno relativo alla Toscana con un focus particolare per la Maremma è stato approvato e la palla passa dunque al Governo. “Ci auguriamo – afferma Lolini – che quanto richiesto da maggioranza ed opposizione possa trovare spazio e che questo serva a dare un po’ di respiro a cittadini ed aziende che, purtroppo, specie nella zona dell’Albegna sempre più spesso si trova a fronteggiare emergenze che mettono a rischio, in primis, la sicurezza delle persone, oltre che degli immobili, dei campi e delle cose”.