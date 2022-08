Sanità, Lolini: “Settore flagellato dalla sinistra, in 10 anni tagliati 37 miliardi”

“Sanità flagellata dai tagli della sinistra. Stringe il cuore il caso delle due sorelle anziane di Empoli, affette da una malattia rara, costrette, ma impossibilitate a farlo, a pagare di tasca propria il trasporto al Torregalli per sopravvivere. Plauso e gratitudine a Misericordia e a tutti i suoi volontari, che con encomiabile dedizione si prendono cura di loro facendosi carico del trasporto. Resta gravissimo il dato di fondo. In dieci anni, Pd da una parte e Monti dall’altra sono stati capaci di decurtare la sanità di 37 miliardi di euro. E questi sono i risultati in Toscana: o hai la patente, e soldi per auto e benzina, per andarti a curare o la tua vita è ancor più in pericolo. La sanità di prossimità va assolutamente sostenuta e sviluppata”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Toscana, Mario Lolini.