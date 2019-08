25 milioni dal Governo per scuole ed edifici pubblici, Lolini: “Opportunità per la Maremma”

Trenta milioni di euro l’anno fino al 2020, di cui quasi 12,5 destinati ai progetti delle ottantasei Province italiane ed altrettanti ai Comuni di tutto il territorio nazionale. Il tutto con una copertura che arriva quasi all’80 per cento.

“Si tratta di una opportunità che viene dal Ministero per le infrastrutture ed i trasporti attraverso il Fondo progettazione Enti locali”, annuncia l’onorevole Mario Lolini.

Il parlamentare della Lega ricorda che cosa può essere finanziato. “Possono essere cofinanziati – afferma Lolini – progetti di fattibilità tecnica ed economica ed i progetti definitivi, unitamente ai costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto ed alla valutazione della sostenibilità dei progetti che devono essere finalizzati alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione di uso pubblico. Verrà data priorità alle scuole”.

I tempi, però sono ristretti, per questo Lolini sollecita tutti gli enti interessati a farsi avanti con rapidità. “Le domande – afferma il parlamentare – scadranno il 30 agosto. Il Governo ha messo nuovamente a disposizione risorse importanti, ancora una volta per tutte le amministrazioni, indipendentemente dal colore politico. Credo che sarebbe cosa giusta ed opportuna approfittarne”.

Un ulteriore passaggio in favore degli enti locali. “Dopo il Decreto sicurezza, con i finanziamenti a pioggia per i piccoli Comuni da destinare ad opere pubbliche ed alla videosorveglianza – afferma Lolini -, dopo il Decreto crescita con le risorse destinate all’efficientamento energetico, adesso i Comuni e le Province potranno beneficiare di ulteriori fondi. Questo a testimonianza di un’attenzione alle realtà locali, con contributi che sono decisamente preziosi per gli amministratori”.

Plaude all’iniziativa il segretario della Lega Andrea Ulmi. “Ancora una volta il Governo mette a disposizione somme di cui potranno beneficiare i 28 Comuni maremmani e la Provincia – afferma Ulmi –. Ringraziamo l’onorevole Lolini per il sollecito rivolto a tutti, a dimostrazione che la Lega ha a cuore gli interessi del territorio e non solamente quelli della propria parte politica. Speriamo che gli amministratori sappiano approfittarne. Laddove governiamo cercheremo di farlo, dove invece saremo all’opposizione saremo attenti e sproneremo i primi cittadini ad attivarsi”.