Assegnazione centri civici, Gambassi presenta un esposto: “Pubblicare bandi per la gestione”

E’ stato trasmesso alcuni giorni fa un esposto con il quale il consigliere di minoranza di “Cambiare in Comune” nel comune di Roccastrada, Mario Gambassi, chiede al Prefetto di Grosseto di intervenire nei confronti del sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, per ripristinare trasparenza e legalità nell’assegnazione dei centri civici di proprietà pubblica.

“Sono anni – dichiara Mario Gambassi – che i bandi per le assegnazioni dei centri civici comunali sono scaduti. Attualmente, la gestione degli stessi è concessa da parte del Comune a regime di prorogatio o di consegna ad-personam. Già nel dicembre del 2017, la lista civica ‘Insieme per Roccastrada’ di Moreno Bellettini e Simonetta Baccetti chiedeva al sindaco Limatola di mettere in regola la gestione dei centri civici, tramite un apposito bando, ma la risposta del sindaco fu quella molto evasiva di aver dato mandato agli uffici di creare le condizioni per procedere a nuove convenzioni con bando, senza però avere risposte concrete“.

“Successivamente, nell’aprile 2018, la lista Insieme per Roccastrada, visto che nulla ancora era stato fatto da parte del sindaco, sollecitò lo stesso, avendo in questa occasione la risposta che entro l’estate di quell’anno le procedure sarebbero state concluse. Questo secondo noi – commenta Mario Gambassi – è un comportamento anomalo e non è più ammissibile, in quanto potrebbe dare adito a rapporti preferenziali con i soggetti che gestiscono in prorogatio da anni i centri stessi, a scapito di chi invece è in attesa di partecipare legittimamente ai bandi. Già nell’ottobre del 2019 avevo presentato un’interrogazione al sindaco con la quale chiedevo una data certa e definitiva della pubblicazione dei bandi, così da dare la possibilità a tutti di parteciparvi, ma ad oggi ancora nulla vediamo all’orizzonte“.

“Con il nostro esposto – conclude Mario Gambassi – chiediamo quindi al signor Prefetto d’intervenire nei confronti del sindaco Limatola, affichè si attivi la procedura dei bandi per le nuove assegnazioni, visto che sono fermi da anni e la situazione ad oggi non è più sostenibile“.