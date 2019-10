Caserma dei Carabinieri, Gambassi: “Limatola si prende meriti non suoi”

“Il sindaco Limatola ha iniziato a fare propaganda nei social media in attesa dell’inaugurazione ufficiale con l’Arma e la Prefettura, ma i cittadini, lieti nel rivedere la caserma in funzione a Roccastrada, non dimenticano 20 anni di chiacchiere e di spese per pagare dal 2008 ratei di un mutuo, senza procedere come promesso a ultimare i lavori“.

A dichiararlo è Mario Gambassi, consigliere comunale del gruppo di opposizione “Cambiare in Comune”.

“Non dimenticano che il ‘miracolo’ è avvenuto solo dopo l’intervento (archiviato) della magistratura contabile – spiega Gambassi -. Un intervento che invitava a fornire spiegazioni sulla non realizzazione dell’opera, considerando il sindaco Limatola, i suoi predecessori e le giunte succedutesi negli anni altrimenti responsabili di un presunto danno erariale di oltre 426.000 euro da restituire di tasca propria alle casse comunali, dopo il quale la situazione si è sbloccata e la caserma è stata realizzata, per la soddisfazione dei cittadini, del Comitato per la sicurezza e delle opposizioni, che da quasi 20 anni chiedevano invano di intervenire. Oggi il sindaco Limatola si appropria del merito della realizzazione della caserma, come se tutto il Pd negli anni avesse lavorato in tal senso: facoltà del potere mediatico, che gli dà modo di farsi bravo con qualche tardiva delibera e di attaccare l’opposizione che ha messo in evidenza le sue inadempienze“.

“Ma la realtà è un’altra. Senza la pressione incessante delle opposizioni, dei cittadini, dei comitati e la ‘spintarella’ della magistratura contabile, la palazzina, costata 320mila euro alle tasche dei cittadini, sarebbe continuata a rimanere un fantomatico deposito destinato al degrado e la promessa della caserma si sarebbe ripetuta ad ogni tornata elettorale – termina Gambassi -. Come lista civica di opposizione, fuori dal coro degli smemorati, vogliamo ringraziare i cittadini e in particolare le opposizioni, che hanno, in ogni modo e per tanti anni, sollecitato il ritorno della caserma dei Carabinieri a Roccastrada con un: ‘Bene, obiettivo raggiunto”.