Verso le amministrative, Chiavetta: “Il futuro del territorio passa dallo sviluppo dell’industria”

“Il Comune di Orbetello ha nel prossimo futuro un’opportunità storica: mettersi come capofila in Maremma per uno sviluppo che veda una re-industrializzazione leggera e sostenibile, compatibile con le caratteristiche ambientali del territorio, che porti delle concrete possibilità di miglioramento delle proprie condizioni di vita a tutti i residenti”.

A dichiararlo è Mario Chiavetta, candidato a sindaco di Orbetello.

“C’è, da noi come altrove, una necessità impellente di diversificazione economica affinché il sistema produttivo dell’intera area maremmana sia più robusto, resiliente e capace di generare ricchezza per 365 giorni all’anno – spiega Chiavetta -. L’industria 4.0 è alla base della nuova rivoluzione industriale dei prossimi anni, su di essa saranno concentrati i finanziamenti europei e la Maremma è un luogo ideale per la sperimentazione e la realizzazione di progetti di industria leggera, ad alto contenuto tecnologico e quindi in grado di offrire lavoro altamente specializzato soprattutto per i più giovani”.

“Operativamente è necessario lavorare su alcuni precisi obiettivi – termina Chiavetta -: