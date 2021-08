Verso le amministrative, Chiavetta: “Giannella abbandonata dal Comune”

“La Giannella, nel tempo, ha subito un processo di degrado che ha dequalificato una importante porzione del territorio di Orbetello al ruolo di pertinenza alla strada di collegamento con l’Argentario e di accesso alle spiagge durante la stagione estiva“.

A dichiararlo è Mario Chiavetta, candidato a sindaco di Orbetello.

“Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Il valore di quello che è un patrimonio naturale straordinario con la laguna da un lato e il mare dall’altro è stato declassato ad aree di servizio, parcheggi e viabilità ad alto scorrimento – spiega Chiavetta -. Serve una scelta chiara e radicale per ridare a Giannella la qualità che si merita. La strada che unisce Albinia dalla località Torre Saline fino a Santa Liberata dovrà essere trattata con flessibilità e dovrà essere configurata in particolar modo in estate come se fosse un’area urbana. La S.P. Giannella nella mia visione è una strada di servizio a un’area di pregio e come tale dovrà essere configurata”.

Le nostre idee sono chiare – sottolinea il candidato -:

“la strada. Inserire una serie di controlli di velocità stabili che sorveglino i trasgressori; realizzare una serie di attraversamenti pedonali illuminati con corrispondenti rallentatori;

le pertinenze stradali. Realizzare barriere di percorrenza pedonale su entrambi i lati della carreggiata per garantire la sicurezza e la protezione dei pedoni almeno tra il residence Giannella fino a Santa Liberata;

la ciclabile. Completare il collegamento ciclopedonale tra Albinia e Santa Liberata;

accessi alle spiagge. Garantire un parcheggio attrezzato per disabili e il corrispondente accesso alla spiaggia libera anche quando gli stabilimenti sono chiusi;

servizi. A Giannella serve una rete fognaria efficiente che tuteli l’ambiente e convogli le acque al depuratore; la forte stagionalità delle presenze richiede tariffe e modalità di raccolta dei rifiuti che ne tengano conto, in questo quadro è ipotizzabile un sistema sperimentale di porta a porta; è necessario prevedere una struttura videosorvegliata per la raccolta degli sfalci;

manutenzione. Per tutta la Giannella durante la stagione turistica deve essere prevista una manutenzione costante che garantisca pulizia e ordine”.

“È importante, dunque, dare ordine e valore a quanto già c’è e ha subito il disinteresse del sindaco uscente – termina Chiavetta -. La Giannella è una ricchezza straordinaria da difendere e da far crescere come luogo di residenza e turismo, punto di approdo dalla laguna, luogo in cui osservare l’avifauna, godere tutto l’anno di spiagge ampie e un mare incontaminato”.