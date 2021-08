Verso le amministrative, Chiavetta: “Tutela dell’ambiente sarà una priorità”

“I temi cosiddetti ambientali sono uno degli assi intorno a cui si muove tutto il progetto della lista Mario Chiavetta sindaco“.

A dichiararlo è Mario Chiavetta, candidato a sindaco di Orbetello.

“Non si tratta, infatti, di muoversi per categorie, ma di rendere pervasivo un ambientalismo reale che attraversi tutte le categorie sociali ed economiche. Noi vogliamo vivere bene a Orbetello, Albinia, Neghelli, Fonteblanda, Talamone, Ansedonia, Polverosa, San Donato, e per vivere bene bisogna garantire la qualità nella cura del rapporto tra persone e territorio che li ospita – spiega Chiavetta -. È partendo da questa volontà diffusa che rispondiamo punto per punto a quanto richiesto dal Wwf e ci impegniamo. La plastica in laguna proveniente dal mercato settimanale non è tollerabile. I ‘sacchetti che galleggiano’ sono un’emergenza e come tale deve essere affrontata. La soluzione delle reti di protezione mobili e un barchino che protegga le acque liberandole da residui è da attuare. Lo faremo. L’isola ecologica è scritta nel nostro progetto e sarà nei nostri programmi. È indispensabile e utile. La raccolta differenziata. Noi crediamo nella raccolta differenziata e non lo faremo indicando percentuali a caso. L’obiettivo è raddoppiarla a partire dal 2022″.

“La potatura degli alberi. Il verde urbano non è solo potature, che devono essere fatte bene rispettando criteri scientifici. Il verde è parte importante del connotato della città e, più in generale, la condizione del verde pubblico è uno dei parametri su cui si misura la qualità della vita dei cittadini di un Comune. Concepiremo un nuovo piano del verde che terrà conto della sicurezza di persone e cose, della prevenzione e cura delle malattie e della scelta del tipo di giardino più adatto per i vari luoghi e funzioni – sottolinea Chiavetta –. La laguna è la sfida più grande. Bisogna partire da un rinnovato rapporto tra Comune, Regione con l’obiettivo di far diventare Orbetello e la sua laguna un laboratorio di ricerca e sperimentazione locale di valore nazionale e internazionale che combatta l’eutrofizzazione e gli altri problemi connessi”.

“Questi impegni e molti altri sono scritti nel nostro progetto. Tutti hanno la necessità di raccogliere il contributo competente di persone, associazioni, professionisti che amano Orbetello e il suo territorio – termina Chiavetta –. A partire dalla corretta valorizzazione dei rifiuti, senza la consapevolezza e il contributo di tutti, non potremo raggiungere presto e bene i risultati prefissati. Al Comune servirà anche l’esperienza del Wwf, quello di Orbetello e quello nazionale. Noi vi chiediamo collaborazione fin da ora”.