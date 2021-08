Bando sulle ‘città murate’, Chiavetta: “Comune non ha partecipato, persa occasione”

“La Regione Toscana ha fatto un bando sulle ‘città murate’“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Mario Chiavetta, candidato a sindaco di Orbetello.

“Prevedeva finanziamenti per ‘interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali’. Grosseto e Roccastrada hanno partecipato e ottenuto risorse come molti altri Comuni toscani, Orbetello se ne è ben guardato – spiega Chiavetta -. Nell’impeto pre-elettorale il sindaco uscente Casamenti ha previsto di programmare un intervento di restauro delle porte di Orbetello con denaro proveniente dalla tassa di soggiorno. Uno ‘spot’ con risorse che potevano essere impiegate in altro modo, ad esempio per migliorare l’accoglienza turistica in tutto il territorio. Non vogliamo fare polemica, questi sono i fatti“.

“Noi non perderemo le occasioni che i bandi pubblici ci offriranno. Il Comune che vogliamo avrà un ufficio stabile che si occuperà di reperire le risorse partecipando ai bandi regionali e nazionali che con il Pnrr saranno messe a disposizione per la difesa dell’ambiente, la valorizzazione culturale, lo sviluppo economico – termina Chiavetta -. È un impegno“.