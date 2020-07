Un nuovo direttore per il carcere di Grosseto

Oggi, la Uil Polizia penitenziaria ha ricevuto notizia dell’insediamento del nuovo direttore della casa circondariale di Grosseto, la dottoressa Maria Teresa Iuliano, con incarico definitivo, proveniente dalla sede centrale del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, con lunga e maturata esperienza in molti istituti penitenziari.

Il segretario generale regionale della Uilpa Polizia penitenziaria, Eluterio Grieco, nel dare il benvenuto al nuovo direttore, ricorda che “la partecipazione nei processi delle materie contrattuali è un capisaldo nelle relazioni sindacali e crediamo che le posizioni condivise sui temi, come la difesa dei valori democratici, il rispetto dei diritti dei lavoratori, ci debbano incoraggiare a ricercare convergenze e ambiti di cooperazione per il bene comune“.

Il coordinatore provinciale Francesco Sansone, per la Uil Polizia penitenziaria, e il segretario generale territoriale Marco Mannelli, per la Uil Pubblica amministrazione, danno il benvenuto al nuovo dirigente Iuliano e sono certi che “il nuovo vertice saprà sostenere il lavoro abilmente compiuto dalla Polizia penitenziaria nell’intento comune e con l’obiettivo istituzionale di perseguire legalità e sicurezza“.

Allo stesso tempo, le danno “un grosso in bocca al lupo per l’attenzione alla nuova struttura penitenziaria, in prossima realizzazione presso l’ex caserma Barbetti, in un’ottica di gestione e riorganizzazione della detenzione in un quadro europeo, finalizzato alla rieducazione dei detenuti”.

Infine, per Federico Capponi, segretario generale della confederazione Uil, “il cambio di vertice è orientato a promuovere nuovi impulsi a sostegno di una squadra di lavoro già collaudata, che vede in particolare modo la Polizia penitenziaria già da tempo fortemente impegnata in un duro lavoro teso ad assicurare l’ordine e la sicurezza dell’ istituto. Ci auguriamo che, collaborando insieme al sapere e all’esperienza del nuovo direttore e del dirigente aggiunto Marco Gabbrini, Comandante della Polizia penitenziaria, insediato anch’esso da qualche mese presso la casa circondariale, si realizzi un’eccellente realtà penitenziaria in Maremma, perché solo in squadra si riescono a risolvere al meglio tutte le difficoltà e il conseguimento di obiettivi istituzionali. Buon lavoro e lunga permanenza presso la città di Grosseto“.