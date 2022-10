“Autunno al Circolo Arci”: Maria Modesti presenta il suo libro “Nel segno del destino”

Venerdì 14 ottobre alle 17.30, al Circolo Arci di Manciano, in via Marsala 103, in un incontro con Letizia Stammati, Maria Modesti parlerà del suo ultimo lavoro: “Nel segno del destino. Da Fedra alla Pia de’ Tolomei, dall’imperatrice Teodora ad Antonietta Alberti e alla poetessa Isabella Morra” (Effigi, 2022).

Una raccolta di pièces teatrali che racconta di donne appartenenti al mito, alla storia, protagoniste di vicende eccezionali o comuni.

Interverrà l’editore Mario Papalini.

“Emblematiche e misteriose, donne appartenenti al mito (Fedra) alla storia (Pia e Margherita, l’imperatrice Teodora) ed a vicende reali, vittime del sopruso e dell’ignoranza (Antonietta Alberti e la poetessa Isabella Morra) sono quelle presenti in questa raccolta teatrale, unite da una grande forza vitale, sensibilità ed intelligenza del cuore e da una estrema umana fragilità, che le vede protagoniste lungo un filo rosso dal passato al nostro presente. Sono, infatti, donne vive nell’attualità, perché incarnano i desideri, i sogni, gli amori e le passioni al di là di ogni tempo, seppure in una lotta serrata e in uno scontro con la società e i pregiudizi, dinanzi ai quali sono creature inermi, ma non moralmente perdenti, in quanto consapevoli di se stesse, del valore della propria esistenza”

(Maria Modesti – Dalla quarta di copertina del volume)

Maria Modesti (Manciano, 1947) ha all’attivo una vasta produzione di poesia, prosa e teatro. Una carriera iniziata nel 1995 con la raccolta di poesie “Nel silenzio”, segnalata al Premio Montale. Nel 2005 è stata scelta dalla Commissione italiana Unesco per “Poesia oltre il confine”.

Ingresso libero e gratuito.