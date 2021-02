Turismo: Maria Chiara Pierini confermata alla presidenza di Booking Follonica

Passato un anno di difficili decisioni e nuove strategie per le strutture cittadine, l’associazione Booking Follonica inizia il 2021 consolidandosi a livello organizzativo.

L’assemblea ha riconfermato all’unanimità il presidente, Maria Chiara Pierini, e nominato come vicepresidente Matteo Tagliabue. Il tesoriere è Maurizio Parrini.

“Il nostro scopo rimane quello di creare una squadra eterogenea di strutture ricettive, in grado di aiutarsi e aiutare l’amministrazione a delineare una sempre più professionale e chiara linea di strategia per il comparto turistico – si legge in una nota di Booking Follonica -. La partecipazione delle singole strutture sarà la base per attingere alle singole necessità incanalandole verso una direttrice comune: fare del buon turismo. In cuore nostro sappiamo che siamo solo all’inizio di un percorso che di certo ci potrà portare più in là rispetto a pochi anni fa, speriamo di apportare un contributo che possa aiutare a costruire un vero piano turistico territoriale garantendo qualità e professionalità“.