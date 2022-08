Emergenza incendi, il sindaco: “Serve l’impegno di tutti per evitare altri drammi”

“In relazione ai gravi incendi che hanno percorso il nostro comune e i comuni a noi vicini, Cinigiano, Campagnatico e Manciano, vorrei fare un appello a tutti i cittadini che a vario titolo vivono e/o visitano i nostri territori di prestare la massima attenzione ad ogni azione che possa provocare un incendio, in primo luogo la pulizia e la manutenzione di aree incolte, soprattutto vicino alle abitazioni, e di segnalare alle forze dell’ordine atteggiamenti sospetti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi.

“La situazione è drammatica, dovuta ad una serie di fattori che interessano non solo noi: prima di tutto i cambiamenti climatici in atto che stanno comportando un aumento costante delle temperature globali, con variazioni dei modelli di precipitazioni, con la conseguenza di un aumento del rischio legato ad eventi meteorologici e climatici estremi, cambiamenti climatici dovuti alla mano dell’uomo: ci sono delle condizioni di alta temperatura, di vegetazione secca e di vento che fanno sì che le nostre zone sono particolarmente votate alla propagazione degli incendi – continua la nota -. E’ necessario curare i boschi, realizzare interventi pianificati ed integrati con le esigenze di coloro che l’ambiente lo salvaguardano, ossia gli agricoltori e gli allevatori, che sono le sentinelle dei nostri territori, coloro che negli anni hanno creato l’ambiente in cui viviamo e che tanti ci invidiano. E’ necessario gestire il territorio attraverso il recupero di aree agricole, che possono essere recuperate solo con una seria politica agricola stanziando fondi e aiuti, con procedure semplificate, per il supporto degli agricoltori e degli allevatori, per la creazione di invasi, per il sostegno dei prezzi e quanto altro sia necessario, ascoltando le esigenze di chi nella campagna ci vive: solo così diminuiranno le aree incolte facendo scudo all’emergenze. Il crescente abbandono delle campagne è il fenomeno più significativo del cambiamento dell’ambiente globale: un insieme di fattori agronomici, sociali ed economici, come la globalizzazione dei mercati agricoli, delle materie prime e il calo della redditività agricola, hanno determinato i processi di abbandono delle terre. Per questo ripeto che abbiamo bisogno di una politica agricola seria”.

“Mi auguro che ognuno di noi rifletta su queste mie brevi considerazioni: io sono convinta che le cose possano cambiare con l’impegno di tutti, con le azioni di tutti i giorni – termina il comunicato -. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nell’incendio a Baccinello: Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Scansano e Orbetello, ufficio tecnico comunale, Carabinieri e Carabinieri Forestali di vari comandi, volontari della Croce Rossa e della Misericordia, Antincendio boschivo della Regione Toscana, l’associazione La Racchetta, Provincia di Grosseto e tutti coloro che a qualsiasi titolo, in particolare le attività di Baccinello (panificio Bernardini, alimentari Valurta, il bar di Baccinello) che hanno confortato e supportato tutte le forze in campo. Certa dell’attenzione di tutti, cittadini e istituzioni”.