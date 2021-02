Verso le amministrative, Maria Bice Ginesi: “Ecco perchè ho accettato la candidatura”

“Una bella sfida, per rinascere e costruire tutti assieme il futuro di Scansano“: così Maria Bice Ginesi spiega perché ha accettato la candidatura a Sindaco del comune maremmano.

“Ringrazio – dichiara Ginesi – il rinnovato Partito Democratico di Scansano, composto da persone nuove e non, giovani e meno giovani, con esperienze diverse, ma tutte mosse da uno spirito nuovo, per aver fatto il mio nome come candidato a sindaco del Comune di Scansano, a capo di una lista civica. Ho deciso di accettare questa sfida e intraprendere questo percorso. Accetto, rendendomi conto del cammino difficile che ci aspetta, per dare una nuova identità al Comune di Scansano: credo nella gente di questo territorio, in chi ha deciso di vivere e lavorare qui e credo che solo con la gente di questo territorio si possa cambiare radicalmente il destino del paese“.

“Sono nata a Scansano e ho scelto di viverci – continua la candidata -. Il lavoro che faccio mi ha dato la possibilità di conoscere a fondo la terra di Scansano, le sue criticità, ma anche le sue potenzialità, i problemi delle persone, le loro esigenze e le loro aspirazioni. L’impegno nella Commissione pari opportunità mi ha dato tanto, non solo per le donne che ho incontrato e con cui ho lavorato, ma mi ha aperto gli occhi su una visione del mondo che solo le donne hanno e mi ha insegnato a lavorare in gruppo: la partecipazione e la collaborazione con le associazioni di volontariato che in vari settori lavorano nel nostro comune, sopperendo spesso alla mancanza delle istituzioni, mi ha fatto conoscere una realtà ricca di progetti e impegni, e soprattutto di persone“.

“La nostra sarà una lista civica di candidate e candidati espressione della comunità alla quale apparteniamo: persone legate alla realtà di Scansano nella quale viviamo e soprattutto crediamo – spiega Ginesi -. Il nostro impegno sarà quello dell’ascolto, del rispetto e dell’accoglienza di tutti, ma dovrà anche essere quello di guida ed esempio, per far riscoprire ed esaltare nei cittadini il senso della comunità, del far parte di un tutto come soggetti attivi, perché ‘in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore’, per riuscire a portare Scansano e il suo territorio ‘al centro del mondo’, uscendo da una marginalità che non meritiamo. Sarà una bella sfida, considerando anche la difficile situazione economica, sociale e individuale che ha colpito la nostra Italia e tutta la comunità internazionale. Credo profondamente che un’amministrazione, anche se di un piccolo Comune come il nostro, debba portare avanti progetti innovativi e concreti per il suo sviluppo e per far crescere la sua gente e, lo sottolineo nuovamente, con l’impegno di tutti: associazioni di volontariato e culturali, realtà economiche e imprenditoriali, forze politiche e cittadini. Contando anche sulle risorse messe a disposizione dall’Unione europea per affrontare questa crisi”.

“E’ un’occasione unica e da non mancare. Per questo siamo pronti al confronto e alla collaborazione con le forze politiche che condividono i nostri obiettivi. E per questo riteniamo assolutamente necessario il recupero di rapporti istituzionali positivi e costruttivi – termina la candidata -. Solo così si può rinascere”.