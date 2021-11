Cambio della guardia nei Carabinieri: il saluto del sindaco al Maresciallo Amodio

Ultimo giorno di servizio per il Maresciallo Vincenzo Amodio al Comando della stazione dei Carabinieri di Cinigiano. Amodio si trasferirà al comando della compagnia dei Carabinieri di Orbetello.

“Con sentita commozione auguro ad Amodio il meglio per la carriera e la vita personale. In questi anni abbiamo instaurato un rapporto saldo e collaborativo – dichiara il sindaco Romina Sani -. Al maresciallo Amodio rivolgo a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità il ringraziamento per gli anni di servizio svolto a Cinigiano con professionalità, competenza e grande umanità, dimostrandosi sempre pronto a lavorare con discrezione nell’interesse del nostro paese, dove sarà il benvenuto ogni volta che vorrà venire a trovarci”.

Al maresciallo Alessio Coviello, che prende il comando da domani, primo dicembre, presso la stazione di Cinigiano, l’amministrazione dà il benvenuto per questo importante incarico nel comune, con l’auspicio di continuare la consueta proficua collaborazione con l’Arma.

Il suo ruolo non sarà solo quello del presidio della sicurezza, ma anche quello di costituire un riferimento per tutta la comunità di Cinigiano.