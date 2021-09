“Maremma Incontra”: al Cassero un intero weekend dedicato a Norma Parenti

Al Cassero di Grosseto un intero fine settimana con “Maremma Incontra”, edizione speciale per il centenario della nascita di Norma Parenti.

Un’iniziativa patrocinata da Anpi provinciale ed Anpi nazionale, che si svolgerà dal 17 al 19 settembre nel complesso medievale del capoluogo di provincia.

Il taglio del nastro, come preannunciato durante la conferenza stampa di mercoledì primo settembre avvenuta nella sala del consiglio comunale di Grosseto in compagnia del senatore Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, avverrà alle 17.30 di venerdì 17 settembre alla presenza dell’onorevole Claudio Maderloni, responsabile dell’Anpi per l’Italia centrale e componente della segreteria nazionale, insieme agli organizzatori ed alle autorità civili del capoluogo maremmano.

«In continuità con quanto dichiarato ad inizio mese agli organi di informazione – ricorda Luciano Calì, presidente del comitato provinciale dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia – in questo 2021, nonostante le ben note difficoltà legate alla pandemia, abbiamo immaginato e messo in campo diverse proposte di carattere sociale e culturale, a partire dalle iniziative dedicate al centenario della nascita di Norma Parenti, figura altamente simbolica della guerra di Liberazione in Maremma, nonché una delle diciannove donne, in tutta Italia, ad essere stata insignita della medaglia d’oro al valor militare».

La tre giorni che si terrà a Grosseto nella struttura medievale del Cassero a partire da venerdì 17 settembre, ospiterà la tappa grossetana della mostra nazionale sulle summenzionate diciannove figure femminili, vere e proprie madri della patria, protagoniste della Resistenza e della liberazione. Insieme alla mostra dedicata alle 19 medaglie d’oro saranno esposti per la prima volta a Grosseto quattro pannelli appositamente realizzati, grazie alla preziosa consulenza storica dell’Isgrec, per la mostra dedicata alla partigiana Norma Parenti, pannelli espressamente concessi per l’occasione dalla Giunta comunale della città di Massa Marittima.

L’iniziativa, che attraverso la rassegna “Maremma Incontra” è inserita all’interno dell’ampio quadro di un lavoro culturale di bianciardiana memoria, vedrà inoltre lo svolgimento di un convegno su Norma Parenti, curato da Anna Rita Tiezzi ed Antonella Cocolli, coautrici della biografia sulla partigiana massetana, la presentazione del libro edito dal Consiglio regionale della Toscana “La Resistenza nell’Alta Maremma”, in compagnia dell’autore Pier Nello Martelli, e la proiezione al pubblico durante la prima giornata del documentario “Storia di una banda partigiana – La vita quotidiana nella banda Camicia rossa”, realizzato e concesso dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea.

«E’ davvero con grande piacere che il comitato provinciale “Norma Parenti”, con un’ampia e corale partecipazione delle sezioni attive sul territorio – conclude il presidente dell’Anpi –, porta gratuitamente all’attenzione delle cittadine e dei cittadini tematiche legate ai valori della Resistenza ed ai principi di democrazia e di libertà contenuti nella Carta Costituzionale. Invitiamo dunque le cittadine ed i cittadini maremmani, ed ovviamente anche i tanti turisti che come ogni anno in questo periodo hanno la possibilità di apprezzare l’ospitalità di questa meravigliosa terra “aperta ai venti e ai forestieri”, a visitare la mostra dedicata a Norma Parenti ed alle altre medaglie d’oro al valor militare per scoprire o per riscoprire nuovamente il profondo legame che la Maremma, attraverso i suoi figli ed in particolare le figlie, ha non solo con la storia ma anche, soprattutto, con la difesa della patria ed il riscatto morale di un popolo oppresso dalla dittatura, dagli stenti e dalla guerra».

Tutte le iniziative, gratuite e aperte al pubblico ed accessibili mediante presentazione e validazione del Green Pass, saranno realizzate grazie ai patrocini ed alla collaborazione della Provincia di Grosseto, dei Comuni di Grosseto e Massa Marittima, dell’Istituzione Le Mura, dell’Isgrec e dell’organizzazione di volontariato Working Class Hero. Le mostre e le conferenze proseguiranno nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle 17.30 alle 22.30.