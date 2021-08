“Maremma che natura!”: ecco l’evento per conoscere l’habitat della riserva naturale

Il progetto “Life Esc360” offre a 360 volontari, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, la possibilità di partecipare attivamente alla conservazione della natura attraverso il monitoraggio di invertebrati, anfibi, uccelli e mammiferi di interesse comunitario, all’interno di 22 siti italiani della Rete Natura 2000 gestiti dall’Arma dei Carabinieri.

La Rete Natura 2000 è un sistema di aree protette a livello europeo volto alla tutela di una serie di habitat, specie animali e vegetali ritenute meritevoli di protezione e di alto valore per la biodiversità. Il monitoraggio è uno strumento indispensabile per fornire un quadro chiaro sullo stato di conservazione delle popolazioni di specie di interesse comunitario e del suo andamento nel tempo. I dati raccolti dai volontari rappresentano, quindi, un contributo fondamentale per una gestione mirata dei siti della Rete Natura 2000.

“Siamo dodici ragazzi e ragazze, dai 20 ai 26 anni, partiti impavidi da ogni angolo d’Italia in direzione della calda terra Maremmana a fine luglio – dichiara in una nota il gruppo di volontari –. I percorsi educativi di tutti noi erano molto diversi, così come le aspettative: c’era chi sognava giri a cavallo circondati da paesaggi mozzafiato, chi desiderava trovare rari esemplari di coleotteri o avvistare elusive specie di uccelli migratori, armati solo di binocoli e tanta buona volontà. Tutti eravamo però accomunati dall’idea di trascorrere del tempo nella natura e fare qualcosa di utile per la salvaguardia dell’ambiente. Un’estate insieme può racchiudere lo spazio di una vita. Per questo motivo, abbiamo deciso di ringraziare e restituire al territorio le esperienze accumulate organizzando un evento aperto a tutti”.

“Sei pronto a prendere parte anche tu ad attività di citizen science? Che tu abbia già avuto esperienze simili o meno, il 29 agosto potrai partecipare a sei ore di attività sulla biodiversità maremmana – prosegue il comunicato -. La giornata è però pensata per adattarsi alle tue esigenze di tempo e ai tuoi interessi; sarai infatti libero di rimanere tutta la giornata o di fermarti anche solo mezz’ora. Dalle 16 alle 22 noi volontari saremo pronti ad accoglierti e a farti appassionare con 5 stand ognuno dedicato a un gruppo tassonomico: mammiferi, insetti, avifauna, vegetazione, rettili e anfibi. In ogni postazione, potrai prendere parte ad attività di divulgazione su specie locali e approfondire aspetti legati alla biologia e ai metodi utilizzati per il loro monitoraggio; non mancheranno però attività pratiche in cui potrai vedere e toccare campioni di penne, foglie, insetti. Per quelli che si chiedono cosa faccia un biologo naturalista, abbiamo pensato di far sperimentare la tecnica di monitoraggio dei lepidotteri chiamato eBMS: formeremo due gruppi armati di retino con cui verranno prese e identificate le farfalle presenti a Marsiliana; i dati raccolti verranno inseriti nel database ufficiale europeo, rendendo l’attività proposta un monitoraggio vero e proprio. L’evento inoltre è pensato per diverse fasce di età e i più piccoli saranno coinvolti anche attraverso quiz e giochi”.

“Ti aspettiamo domenica 29 agosto, dalle 16 alle 22, alla riserva naturale statale Marsiliana, in località Marsiliana, lungo la Strada Provinciale Marsiliana, a Massa Marittima. A causa della situazione sanitaria, l’evento è aperto a un massimo di 50 persone – termina la nota –. Saranno applicate tutte le misure di prevenzione da Covid-19. Per essere sicuro di poter prenderne parte, ti chiediamo di mandare una mail a volontarimaremma@gmail.com con il tuo nome e il numero di posti che vuoi prenotare o un messaggio su WhatsApp al numero 366.4449133. La prenotazione non è obbligatoria, ma ti invitiamo fortemente ad effettuarla”. Per ogni dubbio o curiosità non esitare a contattarci via mail”.