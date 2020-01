“Maremma che Befana!: giochi, canti, cioccolata e vin brulè in centro. Il programma

L’Associazione Briganti di Maremma e l’Archivio delle tradizioni popolari, con la coorganizzazione del Comune di Grosseto e l’importante contributo di Banca Tema, anche quest’anno invitano tutti alla decima edizione di “Maremma che Befana!“, il raduno di Befani e Befane che si terrà lunedì 6 gennaio nel centro di Grosseto.

Ma la festa è molto di più: un momento di ritrovo per grandi e piccoli dove sarà possibile ristorarsi e divertirsi.

A partire dalle 15, Befane, Befani e Befanotti suoneranno nelle vie del centro storico per poi ritrovarsi alle 17 in piazza San Francesco.

Per tutto il pomeriggio, a partire dalle 15, in piazza sarà possibile “riscaldarsi” con cioccolata calda, vino rosso e vin brulè. I più piccoli potranno fare un giro su un calessino tirato da un asinello e giocare con i giochi artigianali in legno del Ludobus. Sarà presente la tradizionale catasta di legna, che verrà accesa alle 17.

Questo il programma: