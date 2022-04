“Mare salato”: musica e letteratura nella biblioteca comunale

“Mare salato” è il titolo dell’evento musicale in programma a Massa Marittima, venerdì 22 aprile, alle 21.15, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”. Un gruppo musicale inedito, costituito da tre musicisti di cui due massetani di nascita e un cittadino palestinese, massetano di adozione, renderanno omaggio alla musica come identità culturale di un popolo (quello palestinese), come resilienza e antidoto ai conflitti. Tito Capaccioni alla chitarra acustica, Luca Tonini al contrabbasso e Taisir Hasbun all’Oud.

Le musiche saranno intervallate da letture tratte dal libro “Golda ha dormito qui“, di Suad Amiry, eseguite da Cinzia Biondi e Antonietta Atticciati. Di cosa è fatta la bellezza di una casa, se non della vita di chi la abita? Ma quando accade che un intero popolo si trovi all’improvviso espropriato delle sue dimore, la domanda che passa, amara, di bocca in bocca è soltanto una: che fine fa quella bellezza, e che fine fa l’anima di chi in quelle case, in quei palazzi, in quei giardini, ci ha vissuto, ci ha pianto e ci ha gioito, per una vita intera?

L’evento musicale “Mare salato” è realizzato nell’ambito del ciclo di iniziative promosse dall’associazione Iride, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Massa Marittima e la biblioteca comunale.