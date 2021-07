Mare per tutti: consegnate due sedie da spiaggia per disabili “sand & sea”

Consegnate oggi presso lo stabilimento balneare Moby Dick a Marina di Grosseto, due sedie da spiaggia “solemare” che L’Amministrazione comunale ha acquistato e mette a disposizione degli stabilimenti in base alle necessità. Per ogni postazione sono ammessi, in base alla gravità, non più di 2 accompagnatori.

Le sedie consentiranno alle persone con grave disabilità di poter usufruire della spiaggia e del mare in tutta sicurezza e comodità.

L’acquisto rientra nell’ambito dell’iniziativa “Mare per tutti“, che anche quest’anno approda sulle spiagge grossetane, con 27 gli stabilimenti balneari tra Marina e Principina che metteranno a disposizione gratuitamente, per una settimana al mese, dal 14 giugno al 12 settembre, un ombrellone e 2 lettini o 2 sdraio per persone con invalidità totale o con grave disabilità.

“Mare per tutti registra un gradimento sempre più ampio – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco e assessore al Turismo, Luca Agresti e l’assessore alle Politiche sociali, Mirella Milli – per il rilevante valore sociale che porta con sé. Grazie a questo progetto è possibile garantire gratuitamente una settimana di svago e distrazione alle persone con gravi necessità speciali. Quest’anno siamo riusciti ad acquistare anche le due sedie “Sand & Sea” che consentiranno alle persone disabili di usufruire a pieno delle nostre spiagge e del nostro mare. Ringraziamo per la fattiva collaborazione il presidente dell’associazione Balneari di Grosseto Simone Guerrini, il coordinamento turismo e sociale, la cooperativa sociale Il Melograno assieme agli uffici Urp del Comune, a Lorella Ronconi per il lavoro costante che mette in campo per le persone con disabilità e a tutte le strutture aderenti”.

Per informazioni: sportello Infohandicap del Comune, corso Carducci 1 (tel. 0564488242), aperto il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.15; email infohandicap@comune.grosseto.it.

Info anche all’Urp del Comune in corso Carducci, 1 (numero verde 800 019431; altri tel. 0564/488237 – 233 – 208).