Underwater Pro Tour: Mare Nostrum ripulisce i fondali dell’Isola del Giglio

!Una giornata uggiosa ha fatto da cornice al ritorno in acqua dei nostri volontari, che hanno deciso di immergersi durante il weekend per recuperare alcuni rifiuti la cui presenza è stata segnalata durante le immersioni alla Caletta del Saraceno“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il team di Mare Nostrum, che ha fatto tappa all’Isola del Giglio con l’Underwater Pro Tour.

“Nell’occasione, i subacquei sono andati in acqua da terra e sempre con l’ausilio degli scooter, utilizzati per coprire in breve lunghe distanze e per trainare i rifiuti recuperati – continua la nota -. Alla fine del weekend, Claudia Di Giuseppe, Graziano Lanini, Roberto Luisi e Gianmaria Vettore hanno prelevato dal fondo del mare un condizionatore, un televisore, più altri rifiuti facilmente trasportabili“.

“Si ringraziano, come sempre, Mare Nostrum, sezione del Rotary di Milano, il Comune Isola del Giglio e l’azienda Giglio Ambiente di Simone Spadaro, che ha provveduto alla rimozione dei rifiuti ingombranti. Un doveroso ringraziamento a Guido Lapucci, titolare di Scubalandia, che ha fornito i palloni utilizzati per il sollevamento e il trasporto in mare dei rifiuti, trainati dagli scooter Suex. Prossimamente si spera di riuscire ad effettuare altri recuperi, purtroppo i rifiuti sono tantissimi. Sono le risorse, umane e non, a scarseggiare – termina il comunicato -. Sperando nell’appoggio di tutti, subacquei e non, nell’ottica del mare bene comune, si rimanda alle future attività di Underwater pro tour“.